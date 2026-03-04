Reuters: не менее 78 человек пострадали при атаке подлодки на иранский фрегат

Фото: 123RF.com/valeriiiavtushenko

Не менее 78 человек пострадали в результате атаки подводной лодки на иранский фрегат Iris возле берегов Шри-Ланки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Reuters.

Сигнал бедствия от судна поступил утром в среду, 4 марта. Оно затонуло в 40 милях к югу от острова.

Глава МИД Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что 32 члена экипажа смогли спастись, но были сильно ранены. Судьба остальных моряков пока неизвестна, их ищут.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля, а Тегеран в ответ ударил по еврейскому государству и американским базам в странах Персидского залива.

Правительства государств региона предостерегли Иран от дальнейших атак по ним. Они подчеркнули, что их территории не будут использоваться в качестве плацдарма для нападения на республику.

Как позже отмечал американский лидер Дональд Трамп, Штаты имеют практически неограниченные запасы вооружений, поэтому могут вести войны "вечно".

При этом в Минобороны Ирана заявили, что Тель-Авив и Вашингтон в скором времени будут вынуждены прекратить военные действия против страны из-за тактических возможностей и оборонного потенциала Тегерана.