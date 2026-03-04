Собянин гарантировал сохранение в бюджете социальных обязательств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств. Соответствующие гарантии дал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Вопросы исполнения городского бюджета в январе и феврале 2026 года рассмотрели на президиуме столичного правительства. По итогам 2 месяцев рост доходов составил 2%, что ниже 6,5%, которые были запланированы при формировании бюджета на год.

В связи с этим московское правительство считает своей задачей продолжить работу по реализации стратегической программы развития столицы, обеспечить безусловное выполнение соцобязательств и финансировать поддержку совместных мероприятий с Минобороны России.

Решать поставленные задачи следует в рамках сбалансированного бюджета. Для этого было решено до 1 июня сократить на 15% численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции. При этом количество сотрудников, представляющих гражданам социальные услуги, не изменится.

Еще одной мерой станет оптимизация на 10% запланированных на 2026 год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, будут сокращены и перенесены на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства и проведения культурно-массовых мероприятий. Ключевые программы, в числе которых реновация и строительство метро, будут проводиться в запланированные сроки.

Реализация перечисленных решений позволит оптимизировать расходы столичного бюджета и гарантировать выполнение соцобязательств перед москвичами в полном объеме. Также удастся сохранить высокие городские стандарты предоставления услуг и финансировать расходы, направленные на содействие МО, поддержку военных и членов их семей.

Ранее состоялось расширенное заседании коллегии УФНС России по Москве, на котором подвели итоги работы управления за 2025 год. Общий объем доходов, администрируемых московским управлением, составил 11,6 триллиона рублей с темпом роста почти 120%. В федеральный бюджет было перечислено 3,857 триллиона рублей, а в бюджет Москвы – 4,77 триллиона.