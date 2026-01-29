Москва сэкономила более 100 млрд руб в госзакупках в 2025 году

Фото: depositphotos/kotomiti

В 2025 году столичные заказчики сэкономили в госзакупках более 100 миллиардов рублей. Об этом рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, в конкурентных закупках принимали участие не менее четырех поставщиков на один лот, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Он способствует снижению начальных максимальных цен в ходе торгов.

Кроме того, экономия в закупках достигается с помощью экспертизы начальных максимальных цен контрактов. Данный механизм помогает городу сокращать расходы бюджета, а также формирует практику расчета обоснованных цен для госзаказчиков. В прошлом году было выдано 2,8 тысячи таких заключений.

"За счет снижения начальной максимальной цены контрактов в ходе торгов и по результатам проведенной экспертизы городу удалось сэкономить 108,9 миллиарда рублей бюджетных средств", – подчеркнула Багреева.

Экспертиза цен проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, а в случае 223-ФЗ – для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше.

В столице экспертизу начальной максимальной цены контрактов, кроме закупок по текущему ремонту, устройству пешеходных зон, благоустройству, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, осуществляет департамент экономической политики и развития города.

Ранее Багреева рассказывала об обновлении сборника нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012) с учетом цен на 1 января 2026 года.

В него вошли цены на все виды услуг и работ по ремонту и содержанию памятников, школ, дорог, парковок, спорткомплексов, поликлиник, парков и других объектов. Сборник помогает оптимизировать расходы на эксплуатацию и ремонт городских зданий.

