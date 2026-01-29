Слово "стояк" прозвучало в эфире радиостанции "Судного дня"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир со словом "стояк". Об этом пишет телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Соответствующее сообщение зафиксировали в четверг, 29 января, в 11:27 по московскому времени. Следом в 12:07 в эфире прозвучал сигнал "дернолорд и паяние".

Предыдущее сообщение было отслежено накануне, 28 января. Тогда радиостанция передала слово "слабость". До этого в эфире транслировались "трейдер" и "пожарник".

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию. Еще одним ее названием является "жужжалка", которое она получила из-за монотонных гудящих звуков в эфире. Время от времени эти звуки прерываются, и тогда можно услышать слова на русском языке.

Наименование "Судного дня" радиостанция получила из-за конспирологических предположений о ее связи с системой "Мертвая рука". На Западе так называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", которая должна сработать в случае гибели руководства страны.

Однако официальные лица утверждают, что в этой системе радиостанции не используются. Радиолюбители же предполагают, что кодовые слова могут применяться силовыми и военными структурами для внутренней коммуникации.