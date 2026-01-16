Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир и передала слово "пожарник"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В эфире радиостанции "Судного дня" (УВБ-76) прозвучало очередное закодированное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Передача была зафиксирована в 15:40 по московскому времени. Сообщение звучало следующим образом: "НЖТИ 45061 ПОЖАРНИК 0573 2683".

УВБ-76 работает с 1976 года. Станция большую часть времени издает гудение и короткие шумы, иногда прерывая их кодовыми фразами.

Ранее радиостанция "Судного дня" выходила в эфир 15 января, передав слово "ботва". Сообщение прозвучало в 19:16 по московскому времени.