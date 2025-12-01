01 декабря, 14:42Технологии
Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением
Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир новое загадочное сообщение, которое содержало одно слово. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".
В эфире 1 декабря прозвучало сообщение "НЖТИ 27077 УТЮГОНИТ 6373 2890", значение которого неизвестно.
До этого сообщение было зафиксировано 20 ноября. Тогда в эфире прозвучало слово "коммерсант".
Кроме того, послание передавалось и 17 ноября в 11:11 по московскому времени. Тогда можно было услышать сообщение "жеребость".