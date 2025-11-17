Радиостанция "Судного дня" передала в эфир новое сообщение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением, передает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В 11:11 по московскому времени в эфире прозвучало слово "жеребость". Это период беременности у кобылы, который длится от 307 до 412 дней. Самка в такой момент должна получать особый уход и внимание, так как чувствительна к нарушениям режима и кормления.

13 ноября в эфире появилось слово "ржавленье". Кроме того, 10 ноября можно было услышать слово "анкерый". Анкером называют крепежное изделие, которое закрепляется в несущем основании и держит конструкцию.

До этого были зафиксированы такие слова, как "мозгопрах", "подствольный" и "крымохрип".

