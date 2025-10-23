Радио "Судного дня" передало три сообщения после отмены встречи Путина и Трампа

Фото: 123rf.com/pornchan

Радиостанция "Судного дня", известная как УВБ-76, передала новые зашифрованные послания, сообщает телеграм-канал, который отслеживает ее активность.

В эфире радиостанции в четверг, 23 октября, в 10:52 по московскому времени прозвучало слово "негропотоп", в 12:26 – "гречневик", а в 14:01 – "клинобоец".

Ранее стало известно о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом американский лидер сообщил во время беседы с генсеком НАТО Марком Рютте. Свой отказ он объяснил сомнениями в том, что Россия и Украина готовы договориться об урегулировании конфликта.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом намерен продолжить совместную с Россией работу по урегулированию кризиса на Украине. Политик вспомнил и похвалил свой недавний телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

