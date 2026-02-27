Задержанному из-за взяток зампреду правления "Газпром нефти" предъявили обвинение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержанному из-за взяток почти на 30 миллионов рублей заместителю председателя правления ПАО "Газпром нефть" предъявили обвинение. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

По предварительным данным, в период с 2021 по 2022 год он неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. На тот момент злоумышленник занимал пост директора филиала ООО "Газпром инвест".

Волк подтвердила, что за заключение контрактов с компанией на выполнение подрядных работ и общее покровительство зампред в виде взятки получил моторную лодку и квартиру в Сочи.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), по которой может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее неназванные источники в правоохранительных органах сообщали СМИ, что речь идет об Антоне Джалябове. Его задержали в Санкт-Петербурге.

Уточнялось, что он за деньги подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ.