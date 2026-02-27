27 февраля, 20:34Транспорт
В Шереметьево штатно сел самолет из Египта с неисправным автопилотом
Фото: телеграм-канал "Шереметьево"
Самолет Boeing 738, который летел из Шарм-эш-Шейха в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости рассказали в "Аэрофлоте".
По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с автопилотом. В связи с этим борт готовился к аварийной посадке.
В авиакомпании уточнили, что самолет самостоятельно прибыл на стоянку.
Ранее в Шереметьево сел пассажирский самолет Boeing 738 с треснувшим лобовым стеклом. Экипаж судна сообщил о ЧП на борту во время выполнения рейса из Санкт-Петербурга в Нижнекамск. После было принято решение о посадке.