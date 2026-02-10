Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 20:50

Происшествия
Главная / Новости /

SONNA: самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана

Самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана

Фото: x.com/aviationbrk

Гражданский самолет после вылета совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана. Об этом сообщило агентство SONNA.

Инцидент произошел во время выполнения полета из Могадишо в город Галькайо в центральной части Сомали.

По словам гендиректора управления гражданской авиации страны Ахмеда Моалима Хасана, командир самолета обнаружил техническую неисправность и решил вернуться в пункт вылета. Однако воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранило ограждение и оказалось на мелководье.

В результате ЧП никто не пострадал. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали людей. Всего, по данным SNTV, на борту было 55 человек. В свою очередь, портал Arlaadi Media уточнил, что у самолета отказал двигатель.

Ранее самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил незапланированную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Причиной стал отказ одного из двигателей. Самолет выполнял санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, однако приземление в месте назначения было осложнено неблагоприятными погодными условиями.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика