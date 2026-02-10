SONNA: самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана

Фото: x.com/aviationbrk

Гражданский самолет после вылета совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана. Об этом сообщило агентство SONNA.

Инцидент произошел во время выполнения полета из Могадишо в город Галькайо в центральной части Сомали.

По словам гендиректора управления гражданской авиации страны Ахмеда Моалима Хасана, командир самолета обнаружил техническую неисправность и решил вернуться в пункт вылета. Однако воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранило ограждение и оказалось на мелководье.

В результате ЧП никто не пострадал. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали людей. Всего, по данным SNTV, на борту было 55 человек. В свою очередь, портал Arlaadi Media уточнил, что у самолета отказал двигатель.

Ранее самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил незапланированную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Причиной стал отказ одного из двигателей. Самолет выполнял санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, однако приземление в месте назначения было осложнено неблагоприятными погодными условиями.