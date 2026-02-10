Частный самолет протаранил несколько машин при аварийной посадке в США

Фото: телеграм-канал SHOT

Частный самолет Beechcraft Bonanza G-36 врезался в несколько автомобилей во время аварийной посадки на дороге в городе Гейнсвилл американского штата Джорджия. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию.

В результате произошедшего несколько человек получили легкие ранения. По информации СМИ, речь идет как минимум о четырех пострадавших: двух водителях и двух находившихся на борту самолета. Причины экстренной посадки выясняются.

Ранее крушение военного вертолета произошло в уезде Капхен провинции Кенгидо Южной Кореи. Данные о возможных жертвах и пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы.

Еще одна катастрофа произошла до этого в Колумбии, где разбился пассажирский самолет авиакомпании Satena, выполнявший рейс Кукута – Оканья. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.