Глава NTSB Хоменди: самолет с фигуристами РФ разбился в США по вине диспетчеров

Крушение самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, в результате которого погибли российские фигуристы, случилось из-за ошибки диспетчеров. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на главу Нацсовета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди.

По ее словам, в связи с высокой загруженностью диспетчеры допустили ошибку, прокладывая маршрут военного вертолета, что в конечном итоге привело к его столкновению с пассажирским самолетом.

Хоменди добавила, что сотрудники Федерального управления гражданской авиации не раскрывали подробности авиакатастрофы, поскольку боялись мести со стороны руководства, которое опасается за свою репутацию. Глава NTSB также заявила, что проблема перегрузки диспетчеров не решается в США на протяжении уже нескольких лет.

В конце января 2025 года пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Позже Госдепартамент США подтвердил, что в числе погибших оказались российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.

Президент США Дональд Трамп указывал, что военный вертолет летел выше допустимого предела. По информации СМИ, им управляла женщина-пилот с большим летным опытом.