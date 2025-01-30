CNN: авиакатастрофа в Вашингтоне может стать крупнейшей за десятилетия

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Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном может стать самой крупной в США за последние десятилетия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на CNN.

Предыдущая авиакатастрофа случилась в 2009 году, когда воздушное судно De Havilland Canada DHC-8-402 Q400 авиакомпании Colgan Air летело из Ньюарка в Буффало и во время посадки опрокинулось, рухнув на жилой дом в Клэренсе. В результате погибли 50 человек.

В 1982 году произошла еще одна крупная авиакатастрофа. Тогда самолет Boeing 737-222 авиакомпании Air Florida летел по маршруту Вашингтон – Тампа – Форт-Лодердейл, но спустя 22 секунды после взлета в условиях сильного снегопада начал сваливаться. Борт, утратив высоту, столкнулся с автомобильным пролетом моста 14-й улицы, который проходит через реку Потомак и соединяет Вашингтон с Арлингтоном. В результате погибли 78 человек.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). В Белом доме сообщили, что причиной стало столкновение с военным вертолетом.

Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

Всего на борту пассажирского самолета было 64 человека, а в вертолете – трое граждан. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщает ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс. Между тем в Кремле указали, что в настоящее время подтверждается информация о российских фигуристах на борту самолета.

