В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

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В Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в настоящее время подтверждается информация, что на борту пассажирского самолета были российские фигуристы.

"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также уточнил, что пока нет планов по контактам Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин выразить соболезнования Трампу в связи с авиакатастрофой.

Утром в четверг, 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.), самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом.

Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в вертолете – трое. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщил ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

Российское посольство уточняет информацию о возможных пострадавших россиянах в результате авиакатастрофы. В свою очередь, Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс. Минобороны США уже приступило к расследованию.