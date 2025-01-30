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30 января, 09:16

Происшествия

Мэр Вашингтона отказалась подтверждать данные о числе погибших при крушении самолета

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер отказалась подтверждать сведения о количестве погибших при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом. Ее слова передает РИА Новости.

Однако она заявила, что всего на борту воздушного судна находились 64 человека, а в вертолете – трое. Информацию о ходе спасательной операции Баузер также не раскрыла.

При этом сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл предположил на пресс-конференции в аэропорту Рейгана, которую транслировал телеканал FOX 5, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 60 человек.

Между тем гендиректор управления столичных аэропортов Джек Партер предупредил, что аэропорт Вашингтона, рядом с которым потерпел крушение самолет, будет закрыт до 11:00 по местному времени (19:00 по московскому. – Прим. ред.) 30 января. Однако он добавил, что ситуация может измениться в любой момент.

Утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись друг с другом в небе над Вашингтоном. В результате борт Bombardier CRJ700 рухнул в реку Потомак.

По данным СМИ, во время спасательной операции специалисты вытащили из реки четырех выживших и 19 погибших. Потерпевших доставили в местную пожарную часть для оказания помощи.

Кроме того, журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам Штатов.

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