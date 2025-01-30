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30 января, 06:49

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NBC: как минимум четверо выжили после авиакатастрофы в Вашингтоне

Минимум четверо выжили после авиакатастрофы в Вашингтоне – СМИ

Фото: 123RF/chalabala

Четырех человек достали из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает NBC News.

Спасенным оказывается необходимая помощь. Пострадавших доставили в местную пожарную часть.

Всего, по информации СМИ, на борту самолета Bombardier CRJ700 было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Издание CNN сообщает, что военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом, принадлежал Сухопутным войскам США. Речь может идти о вертолете Blackhawk Sikorsky H-60.

Утром 30 января стало известно о том, что гражданский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак в районе аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана. Позже в Белом доме сообщили, что причиной падения стало столкновение с военным вертолетом.

Президенту США Дональду Трампу было доложено об этой ситуации. Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование инцидента. Аэропорт Вашингтона на фоне произошедшего временно приостановил работу.

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