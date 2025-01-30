Гражданский самолет столкнулся с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона

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Гражданский самолет авиакомпании PSA Airlines, упавший в реку Потомак у аэропорта Вашингтона, столкнулся с военным вертолетом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Она добавила, что президенту США Дональду Трампу было доложено об этой ситуации.

Федеральное авиационное управление США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование инцидента. Уточняется, что самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона.

Информации о состоянии экипажей и пассажиров пока нет. Спасатели ищут пассажиров и экипаж самолета в реке Потомак.

Ранее стало известно, что небольшой самолет упал в реку Потомак в районе аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана. На месте уже находятся пожарные катера. Кроме того, к месту крушения самолета прибыли сотрудники полиции.

Из-за произошедшего аэропорт Вашингтона временно не принимает и не отправляет авиарейсы.