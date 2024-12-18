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03:23

Происшествия

Один человек погиб при крушении вертолета на границе США и Мексики

Фото: 123RF/esolex

Вертолет таможенно-пограничной службы потерпел крушение недалеко от границы США и Мексики. В результате случившегося погиб пилот вертолета, сообщает NBC News со ссылкой на пресс-службу таможенного и пограничного контроля США.

Инцидент произошел 17 декабря, вертолет разбился во время патрулирования границы к югу от озера Баррет. На борту воздушного судна находился только пилот.

В данный момент специалисты Нацсовета по транспортной безопасности расследуют происшествие.

Ранее в результате крушения вертолета на юге Турции в провинции Ыспарта погибли четверо военных. Воздушное судно выполняло учебный полет.

В октябре вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас. Вертолет R44 перевозил четырех человек, среди которых был ребенок.

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