La Nación: в результате крушения самолета в Коста-Рике погибли пять человек

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В результате крушения в Коста-Рике небольшого самолета Cessna 206 погибли пять человек. Об этом сообщает издание La Nación со ссылкой на коста-риканский Красный Крест.

Самолет пропал с радаров 25 ноября около 21:30 по московскому времени. На его борту находились четверо пассажиров, а также два пилота. Судно направлялось в столичный аэропорт, который оказался закрыт из-за плохой видимости. В итоге самолету пришлось уйти в сторону запасного аэродрома, после чего диспетчеры потеряли связь с судном.

Спасатели обнаружили обломки Cessna 206 в джунглях на высоте около 2 100 метров над уровнем моря.

Там же им удалось найти единственную выжившую в катастрофе – 31-летняя женщину, которая сейчас находится в критическом состоянии.

Ранее в американском штате Вермонт потерпел крушение частный самолет. Следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров погибли. По данным СМИ, борт направлялся из города Феррисбург в штат Коннектикут.