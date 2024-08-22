Тхаи Рат: самолет малой авиации упал и взорвался в Таиланде

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Самолет малой авиации упал и взорвался в таиландской провинции Чаченгсао, что в 80 километрах от Бангкока, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Тхаи Рат.

По данным СМИ, на борту могли находиться девять человек, включая двух пилотов и семерых пассажиров. При этом тела на месте крушения пока не нашли.

Полиция и спасатели обнаружили на болотистом участке леса в районе реки Бангпраконг множество обломков самолета, багаж, фрагменты одежды пассажиров, а также фотографию, на которой запечатлены три европейские женщины.

Местные жители рассказали, что видели падающий самолет и слышали взрыв, после чего фрагменты фюзеляжа и крыльев самолета разлетелись в радиусе более 100 метров от места его столкновения с землей.

Место ЧП оцепили. На площадке, где нашли его фрагменты, работают спасатели, сотрудники полиции и пожарные, которые пытаются предотвратить возгорание, так как не все горючее выгорело при взрыве.

По предварительной информации, самолет с экипажем наняла семья из Европы. Он выполнял чартерный рейс из Бангкока на один из островов Сиамского залива.

Ранее самолет Bristell RG RA-5500G, пропавший в Приморье, разбился в Шкотовском муниципальном округе. По данным единого диспетчерского центра края, пилот и пассажир, находившиеся на борту судна, погибли.

Лайнер перестали видеть на радарах 6 августа. В последний раз самолет был замечен в районе горы Лысой приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия. Самолет летел по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край).

