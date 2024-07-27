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Новости

27 июля, 15:28

Происшествия

Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны.

По данным военного ведомства, экипаж катапультировался, жизни летчиков ничто не угрожает. Сам самолет рухнул в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность.

происшествия
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