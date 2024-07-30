30 июля, 17:00Происшествия
Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершен
Фото: ТАСС/Zuma
Поиск пропавших членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть двое россиян, завершен, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора компании-судовладельца Ervik Havfiske Стига Эрвика.
Найти кого-либо не удалось. Он усомнился, что поисково-спасательная операция будет возобновлена.
По последним данным, двое россиян считаются пропавшими без вести, двое погибли.
Судно под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья подало сигнал о "неконтролируемом затоплении" вечером 22 июля.
Борт направлялся в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулся с сильным ветром, скорость которого достигала более 65 километров в час, и семиметровыми волнами. В результате произошло крушение корабля.
Всего из 27 членов экипажа были спасены 14 человек. На борту в том числе находились восемь граждан РФ.
Посольство РФ в Лондоне держит связь с МИД Британии после крушения судна для репатриации тел погибших, а также для оказания консульского содействия выжившим. Четверых выживших россиян разместили в гостинице в порту Стэнли. Им организован уход и питание. У всех граждан есть доступ к интернету и телефонам.
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