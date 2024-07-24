Захарова заявила, что находившиеся на затонувшем в Атлантике судне россияне не пострадали

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Россияне, которые находились на затонувшем у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, не пострадали. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел РФ России Мария Захарова.

В свою очередь, представитель компании – владельца судна Argos Georgia заявил, что из 27 членов экипажа корабля были спасены 14 человек, передает РИА Новости. В настоящее время найдены тела 9 погибших, также ведутся поиски 4 пропавших.

Вечером 22 июля судно под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья подало сигнал о "неконтролируемом затоплении". Борт направлялся в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулся с сильным ветром, скорость которого достигала более 65 километров в час, и семиметровыми волнами. В результате произошло крушение корабля. Изначально СМИ сообщали о шести погибших.