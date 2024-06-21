В Сочи спасатели нашли в море тело девушки

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Спасатели нашли тело девушки, предположительно, утонувшей в Сочи 16 июня. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что после опознания будет установлена личность погибшей.

Инцидент с пропажей девушки в море в Сочи произошел 16 июня. Спасатели оперативно обследовали зону берега, после чего приступили к поискам от акватории пляжа Ривьера, где и пропала девушка, до микрорайона Мамайка.

В первый день после исчезновения пропавшую искали на протяжении нескольких часов утром. После этого в море начался шторм, в связи с чем спасатели были вынуждены прекратить поисковые мероприятия. Возобновить их удалось только в понедельник, 17 июня.