Спасатели ищут пропавшую в акватории Сочи девушку

Фото: телеграм-канал "ЮРПСО МЧС России"

Десять спасателей на катерах продолжают поиски 20-летней девушки, пропавшей в море у Сочи. Работы ведутся уже второй день, уточнили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Информация о случившемся поступила через экстренную службу 112 в воскресенье, 16 июня. Спасатели оперативно обследовали зону берега, после чего приступили к поискам от акватории пляжа Ривьера, где и пропала девушка, до микрорайона Мамайка. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

В беседе с РИА Новости представители отряда уточнили, что в первый день после исчезновения пропавшую искали на протяжении нескольких часов утром. После этого в море начался шторм, в связи с чем спасатели были вынуждены прекратить поисковые мероприятия. Возобновить их удалось только в понедельник, 17 июня.

К мероприятиям были привлечены два катера и один автомобиль, рассказали в ЮРПСО.

Ранее сообщалось, что буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае. Инцидент произошел 4 июня около 20:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) в результате сжатия льда. Восемь членов экипажа были успешно эвакуированы на борт ледокола "Владивосток", но еще один человек пропал без вести.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". К тому моменту так и не удалось установить местонахождение пропавшего человека. Спасатели продолжали поисково-спасательные работы.

