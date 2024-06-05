Буксир опрокинулся в Карском море, один член экипажа пропал без вести

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Буксир "Байкал" опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае в результате сжатия льда. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 4 июня около 20:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). Восемь членов экипажа удалось эвакуировать на борт ледокола "Владивосток", один числится пропавшим без вести.

В ведомстве уточнили, что буксир принадлежит ООО "СП Терминал". На месте происшествия уже проводятся спасательные операции. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения закона о безопасности плавания.

Ранее сухогруз врезался в несудоходный пролет Ростовского подъемного железнодорожного моста. Инцидент, по информации МЧС, произошел из-за отказа управления у сухогруза.

До этого два грузовых парома столкнулись на реке Волга около села Верхний Услон в Татарстане. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения.