В реке возле обрушившегося моста в Балтиморе обнаружили тела двоих погибших

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Останки двух человек были найдены в реке неподалеку от обрушившегося моста в Балтиморе. Об этом сообщает газета Washington Post.

Оба тела были опознаны – это были два работника компании Brawner Builders, которые в момент обрушения моста находились на нем. Оба были в числе шести сотрудников компании, считавшихся погибшими в результате происшествия.

Ранее представитель береговой охраны США заявил о том, что шесть человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе. Он уточнил, что экстренные службы вряд ли смогут найти живыми этих граждан из-за низкой температуры в воде.

Утром 26 марта в Сети опубликовали видео, на котором зафиксировано обрушение моста в американском штате Мэриленд. Грузовое судно врезалось в одну из опор строения, после чего конструкция рухнула в воду, куда также упали несколько автомобилей. Сам корабль воспламенился и затонул.

В штате Мэриленд в связи со случившимся ввели режим чрезвычайного положения.



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