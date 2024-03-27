Обрушение моста в Балтиморе приведет к серьезным последствиям для логистики – Минтранс США

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Обрушение моста в Балтиморе в США станет серьезной и длительной проблемой в сфере логистики. Об этом заявил министр транспорта США Пит Буттеджадж.

"Нет никаких сомнений в том, что это будет иметь серьезное и длительное воздействие на цепочки поставок", – приводит его слова CNN.

Министр отметил, что на данный момент рано давать оценки того, что может потребоваться для возобновления работы порта и расчистки канала.

Утром 26 марта в Сети опубликовали кадры с обрушением моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в штате Мэриленд после того, как в одну из опор врезалось грузовое судно, потерявшее управление. Конструкция рухнула в воду вместе с несколькими машинами, которые проезжали по мосту, а сам корабль загорелся и затонул.

Согласно данным СМИ, до 20 человек могли упасть в реку после обрушения моста.

