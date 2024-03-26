До 20 человек могут находиться в воде из-за обрушения моста в Балтиморе

Фото: телеграм-канал SHOT

До 20 человек могли упасть в реку после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в Балтиморе. Об этом пишет CNN, ссылаясь на директора по связям с общественностью городской пожарной охраны города Кевина Картрайта.

Он подтвердил, что в реке Патапско могут также находиться несколько транспортных средств. По его данным, пожарные работают совместно с береговой охраной и командой дайверов. Температура воздуха вокруг порта составляет один градус мороза, добавил представитель пожарной службы.

"Это произошло в 01:30 ночи (08:30 по московскому времени. – Прим. ред.) при ограниченной видимости, поэтому мы работаем агрессивно, учитывая температуру окружающей среды, а также температуру воды", – уточнил он.

О происшествии стало известно утром 26 марта. Грузовой корабль врезался в одну из опор моста, после чего сооружение обрушилось в воду. В реке оказалось несколько машин, а сам корабль загорелся и затонул. По данным местных СМИ, в воде могут находиться как минимум 7 человек.