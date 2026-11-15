Собянин сообщил об отражении атаки еще 11 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 11 беспилотников, летевших в сторону Москвы в воскресенье, 15 ноября, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб города.

Ранее мэр сообщал об отражении атаки еще 10 украинских БПЛА по подлете к столице. На месте также работали специалисты экстренных служб.

В связи с этим столичный аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию с соответствующими органами. Расписание рейсов может измениться.

