Движение на Калужском шоссе восстановили после аварии

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Движение транспорта восстановили на Калужском шоссе после аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Несколько автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в районе торгового центра "Славянский град" днем 15 ноября. В связи с ДТП движение в сторону Москвы было ограничено. Машины проезжали по одной полосе из четырех, а также по дублеру.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла в Саратове. Там столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Granta. В результате погибли два пассажира первой машины 1998 и 2006 годов рождения, еще четыре человека пострадали.

Среди пострадавших – 16-летний водитель ВАЗ-2114, а также водитель и двое пассажиров Lada Granta. Все они доставлены в медучреждение.

