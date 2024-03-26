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26 марта, 17:21

Происшествия

Губернатор Мэриленда подтвердил, что инцидент в Балтиморе является ЧП

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Губернатор Мэриленда Уэс Мур подтвердил, что инцидент в Балтиморе является чрезвычайным происшествием, террористического следа в аварии нет. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Утром 26 марта в Сети появилось видео обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в штате Мэриленд после того, как в него врезалось грузовое судно. Корабль врезался в одну из опор, после чего сооружение рухнуло в воду. В реке оказалось несколько автомобилей, а сам корабль воспламенился и затонул.

По данным СМИ, врезавшийся в мост контейнеровоз Dali потерял управление и заранее предупредил департамент транспорта штата Мэриленд о возможном столкновении. Сингапур, под флагом которого шло судно, находится в контакте с американскими властями. В настоящий момент продолжаются поиски шести людей, пропавших без вести.

Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в США

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