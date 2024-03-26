26 марта, 17:21Происшествия
Губернатор Мэриленда подтвердил, что инцидент в Балтиморе является ЧП
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Губернатор Мэриленда Уэс Мур подтвердил, что инцидент в Балтиморе является чрезвычайным происшествием, террористического следа в аварии нет. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
Утром 26 марта в Сети появилось видео обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в штате Мэриленд после того, как в него врезалось грузовое судно. Корабль врезался в одну из опор, после чего сооружение рухнуло в воду. В реке оказалось несколько автомобилей, а сам корабль воспламенился и затонул.
По данным СМИ, врезавшийся в мост контейнеровоз Dali потерял управление и заранее предупредил департамент транспорта штата Мэриленд о возможном столкновении. Сингапур, под флагом которого шло судно, находится в контакте с американскими властями. В настоящий момент продолжаются поиски шести людей, пропавших без вести.
Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в США