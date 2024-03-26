Врезавшееся в мост судно в Балтиморе потеряло управление перед столкновением – СМИ

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Контейнеровоз Dali, который врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, потерял управление и заранее предупредил департамент транспорта штата Мэриленд о возможном столкновении. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).

В сообщении отметили, что Dali "потерял ход", когда покидал порт. По информации западных СМИ, Сингапур, под флагом которого шло судно, находится в контакте с американскими властями. В морском и портовом управлении Сингапура подчеркнули, что будут сотрудничать с береговой охраной Штатов в расследовании.

По данным управления, на борту во время столкновения находились 22 члена экипажа. После обрушения части моста власти ведут поисково-спасательные операции.

Между тем реконструкция моста может стоить в 10 раз дороже, чем изначальная постройка в 1977 году, которая обошлась в 60 миллионов долларов, сообщил британский инженер и старший технический директор по вопросу мостов консалтинговой фирмы по проектированию и архитектуре Дэвид Маккензи телеканалу NBC News.

Он объяснил, что мост должен быть построен быстро из-за нагрузки на транспортное движение, из-за этого сроки закупок придется сократить, то есть реконструкция будет очень дорогостоящей.

Специалист предположил, что реконструкция моста может занять минимум два года. Разбор обломков, по его данным, займет несколько недель.

Телеканал CBS передавал, что власти Балтимора объявили инцидент происшествием с большим количеством пострадавших. Вокруг судна также обнаружен крупный разлив дизельного топлива.

Утром 26 марта в Сети появилось видео, на кадрах которого видно обрушение моста в американском штате. Грузовой корабль врезался в одну из опор, после чего сооружение рухнуло в воду. В реке оказалось несколько автомобилей, а сам корабль воспламенился и затонул.

В штате Мэриленд в связи со случившимся ввели режим чрезвычайного положения. По данным СМИ, до 20 человек могли упасть в реку после обрушения моста.