Режим ЧС ввели в американском штате Мэриленд после обрушения моста в Балтиморе

Фото: телеграм-канал "Белорусский силовик"

Режим чрезвычайного положения ввели в штате Мэриленд в связи с обрушением автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в городе Балтимор. Об этом губернатор Уэс Мур написал на своей странице в соцсети X.

"Я объявил чрезвычайное положение в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации Байдена (президент США Джо Байден. – Прим. ред.)", – сообщил он.

Утром 26 марта в Сети появилось видео, на кадрах которого видно обрушение моста в американском штате. Грузовой корабль врезался в одну из опор, после чего сооружение рухнуло в воду. В реке оказалось несколько автомобилей, а сам корабль воспламенился и затонул.

В СМИ писали, что в воде могут находиться как минимум 7 человек. На территорию ЧП прибыла команда водолазов и спасателей, которая ищет людей.