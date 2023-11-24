Под Подольском построят временный мост через реку Пахру вместо обрушившегося

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Временный мост через реку Пахру вместо обрушившегося построят в Подольском городском округе, сообщил телеграм-канал Минтранса Подмосковья.

Сооружение планируют достроить до конца февраля 2024 года. Благодаря этому будет восстановлена транспортная связь с населенными пунктами Кутьино, Булатово и Дубровицы, подчеркнули в ведомстве.

Также с 25 ноября для жителей Кутьина на маршруте № 65 появится новая дополнительная схема движения общественного транспорта – через село Ознобишино и поселок Щапово.

"Восстановление постоянного моста планируется завершить до конца 2024 года. В настоящее время ведутся изыскательские работы", – заключили в пресс-службе.

Автомобильный мост, расположенный на региональной дороге Кутьино – Дубровицы у Подольска, частично обрушился 10 ноября. В результате пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Один из местных жителей рассказал, что летом этого года мост уже имел проседания и вмятины по обе стороны. Стыки заделали незадолго до обрушения, но от этого стало только хуже, поскольку на них подпрыгивали автомобили, подчеркнул он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев потребовал от муниципалитетов и ГБУ "Мосавтодор" организовать проверку всех мостов в регионе после произошедшего.

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