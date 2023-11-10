Бастрыкин поручил доложить о расследовании по факту обрушения моста в Подольске

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения автомобильного моста в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Подмосковью.

Доклад Бастрыкину представит руководитель главка СК по Московской области Александр Стариков. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Автомобильный мост, расположенный на региональной дороге Кутьино – Дубровицы в Подольске, частично обрушился 10 ноября. В результате пострадала женщина, ее доставили в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Один из местных жителей рассказал, что обрушившийся мост летом этого года уже был с проседаниями и вмятинами по обе стороны. Стыки заделали не так давно, но от этого стало только хуже, поскольку на них подпрыгивали автомобили, подчеркнул он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев потребовал от муниципалитетов и ГБУ "Мосавтодор" организовать проверку всех мостов в регионе после произошедшего.

Автомобиль слетел в овраг в результате аварии в Подмосковье