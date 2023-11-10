Движение через реку Пахру в Подольске временно закрыто из-за обрушения части моста

Фото: телеграм-канал "Москва 24

Движение через реку Пахру в Подольске временно закрыли из-за обрушения части моста, расположенного на региональной дороге Кутьино – Дубровицы, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате ЧП обошлось без жертв, при этом информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы, они выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 82-го километра МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. На место происшествия прибыли оперативные службы. Мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.

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