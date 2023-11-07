07 ноября, 23:39 (обновлено 08.11.2023 07:00)Происшествия
Грузовик наехал на автомобиль и пешехода на МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На внешней стороне 82-го километра МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода", – указано в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные службы столицы. В прокуратуре Москвы сообщили, что мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.
В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП незначительно затруднено.
Ранее сообщалось о ДТП на внутренней стороне 52-го километра МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Тогда на проезжую часть опрокинулся грузовик, в связи с нештатной ситуаций на участке дороги перекрывали две из пяти полос движения.
До этого на внешней стороне 23-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого на автодороге было нарушено движение – водители могли объехать ДТП по 2 полосам из 6.
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