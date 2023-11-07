07 ноября, 07:50Происшествия
Грузовик опрокинулся на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе
"На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", – отмечается в публикации.
Ведомство предупредило автомобилистов о затруднении движения в районе аварии – заняты две полосы из пяти.
Ранее один человек погиб и пять пострадали из-за столкновения четырех автомобилей на автодороге Р-22 "Каспий" в Подмосковье.
Уточнялось, что автомобиль марки "Рено" следовал по 140-му километру трассы в Каширском городском округе. Водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в три других автомобиля.
Таксист попал в ДТП на Сущевском Валу
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