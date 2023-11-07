Грузовик опрокинулся на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе

ДТП с участием грузовика произошло на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале

"На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", – отмечается в публикации.

Ведомство предупредило автомобилистов о затруднении движения в районе аварии – заняты две полосы из пяти.

Ранее один человек погиб и пять пострадали из-за столкновения четырех автомобилей на автодороге Р-22 "Каспий" в Подмосковье.

Уточнялось, что автомобиль марки "Рено" следовал по 140-му километру трассы в Каширском городском округе. Водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в три других автомобиля.



Таксист попал в ДТП на Сущевском Валу