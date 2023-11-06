Один человек погиб в ДТП с четыремя машинами в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в аварии из-за столкновения четырех автомобилей на автодороге Р-22 "Каспий" в Подмосковье. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации полицейских, автомобиль марки "Рено" следовал по 140 километру трассы в Каширском городском округе Московской области. Примерно в 13:30 водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в еще 3 автомобиля.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб и 5 пострадали, среди них двое несовершеннолетних", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, движение частично ограничено. Пострадавшие уже доставлены в больницу.

Ранее на на внешней стороне 23-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого на автодороге было нарушено движение – водители могли объехать ДТП по 2 полосам из 6.

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