Три человека пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса в Крыму

Фото: телеграм-канал "МВД Крым"

Микроавтобус, в котором были 15 пассажиров, столкнулся с автомобилем в Крыму. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщается в телеграм-канале МВД региона.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat при движении из Первомайского по второстепенной дороге не уступил движущемуся по главной дороге микроавтобусу Mercedes-Benz, который двигался по маршруту Симферополь Армянск, столкнулся с ним. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок", – отметило ведомство.

Как подчеркивается, в настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства аварии.

Ранее пятнадцать автомобилей одновременно попали в ДТП в Новосибирске после сильного снегопада. Причиной аварии мог стать самосвал, который развернуло на дороге, считают очевидцы. В результате автомобили, которые двигались в гору, врезались друг в друга.

До этого три человека получили травмы при столкновении автобуса, грузовика и двух легковых машин в Воронеже. Инцидент произошел 30 октября в районе дома № 39/2 по улице Волгоградской. 55-летний водитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком. Сотрудники регионального управления МВД начали проверку.

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