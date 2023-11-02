ДТП с 15 автомобилями произошло в Новосибирске из-за сильного снегопада

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Пятнадцать автомобилей одновременно попали в ДТП в Новосибирске, где ночью прошел первый сильный снегопад. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местную Госавтоинспекцию.

Причиной аварии у дома 3 на Холмском проезде Октябрьского района города мог стать самосвал, который развернуло на дороге, считают очевидцы. В результате авто, двигавшиеся в гору, врезались друг в друга.

"ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших", – говорится в сообщении от ГИБДД.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Новосибирска отметили, что все обстоятельства произошедшего еще уточняются. Снегопад, начавшийся в ночь на 2 ноября, будет идти еще как минимум два дня.

"Руководителям городских служб даны поручения активно убирать снег и наледь. В связи с обильным выпадением снега за ночь <...> завтра возможно ухудшение обстановки на улично-дорожной сети, увеличение количества гололедных травм, сход выпавшего снега с крыш и кровель зданий, сооружений и многоквартирных домов", – уточнили в городской ЕДДС.

Ранее о том, что снег и дождь накроют почти все российские города-миллионики, сообщали аналитики сервиса "Яндекс Погода". С 4 по 5 ноября в Москве ожидается небольшой дождь, а в Санкт-Петербурге осадки ожидаются только в День народного единства, 4-го числа.

Снег на выходных может пойти в Красноярске и Уфе. Кроме того, сообщалось о колебаниях температуры от минус 2 до 0 градусов в Новосибирске, Перми и Екатеринбурге.

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