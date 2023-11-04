Один человек погиб в ДТП под Екатеринбургом

Фото: vk.com/gibdd_66

Девушка в возрасте 28 лет скончалась в ДТП на 13-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Погибшая 1995 года рождения находилась за рулем Reno. По версии ГИБДД, водитель столкнулась с "Газелью".

"От полученных травм водитель иномарки, девушка 1995 года, скончалась на месте, до прибытия бригады медиков", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего региональный главк МВД РФ организовал проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии.

До этого один человек погиб и девять пострадали в ДТП на Урале. Авария с участием двух автомобилей создала угрозу для жизни несовершеннолетних. Они получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести.



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