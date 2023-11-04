Автобус с 25 пассажирами опрокинулся на Сахалине

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Маршрутный автобус попал в ДТП в Тымовском районе Сахалинской области. В результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщили телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

Авария произошла в 10 километрах от поселка городского типа Тымовское на автодороге Александровск–Сахалинский – Тымовское. Пассажирский рейсовый автобус № 503 съехал в кювет.

В салоне автобуса находились 25 человек. Сообщается, что в результате ДТП пострадала девушка 2006 года рождения. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб бедра, она отказалась от госпитализации.

Ранее пятнадцать автомобилей одновременно попали в ДТП в Новосибирске, где ночью прошел первый сильный снегопад. Причиной аварии мог стать самосвал, который развернуло на дороге, считают очевидцы. В результате авто, двигавшиеся в гору, врезались друг в друга.