Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Капотне

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Четыре человека пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Капотне, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что в аварию также попали два легковых автомобиля. По информации агентства, трое из пострадавших находились в машине скорой.

Источник добавил, что разлива топлива не произошло, пожара на месте происшествия не было. Специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося.

К месту ДТП отправили медицинский вертолет Московского авиационного центра.

Ранее авария с участием автомобиля и пешехода произошла на Кутузовском проспекте. Машина наехала на человека в районе дома 45, когда он переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП движение в сторону центра было временно затруднено.



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