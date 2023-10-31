Водитель забыл поставить на ручник автобус и погиб под его колесами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водитель рейсового автобуса покинул кабину, забыв поставить машину на ручной тормоз, и погиб под колесами своего транспорта на северо-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"Около 21:00 водитель автобуса припарковал транспортное средство без пассажиров на Анадырском проезде и вышел из кабины. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и совершило наезд на мужчину", – говорится в сообщении.

От полученных травм он скончался на месте. На территории происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Как уточнил источник агентства, водитель забыл включить ручной тормоз во время стоянки.

Ранее сообщалось, что полиция завела уголовное дело после аварии с микроавтобусом в Белгородской области. При ДТП погибли два человека, пятеро пострадали. Дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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