Автомобиль сбил пешехода на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на Кутузовском проспекте, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Машина наехала на человека в районе дома 45, когда он переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение в сторону центра затруднено.

По данным ГИБДД, пострадавшего мужчину-пешехода с различными травмами доставили в медучреждение.

Ранее ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в столице на Люблинской улице, в районе дома 86. Движение было затруднено в сторону области.

До этого три человека получили травмы при столкновении автобуса, грузовика и двух легковых машин в Воронеже. Сотрудники регионального управления МВД начали проверку.

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