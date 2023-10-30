30 октября, 18:02Происшествия
Два автомобиля попали в ДТП на Люблинской улице
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на юго-востоке Москвы. Об этом указано в телеграм-канале столичного Дептранса.
Авария произошла на Люблинской улице, в районе дома 86. На приложенному к записи снимку видно, что один из участников аварии – отечественный автомобиль марки "ВАЗ".
На месте уже работают экстренные службы столицы. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства случившегося еще уточняются.
"Затруднено движение в сторону области", – заключили в телеграм-канале.
Ранее, вечером 27 октября, в результате аварии в центре Москвы пострадали 3 человека. На Таганской улице столкнулись легковой авто и автобус маршрута е70.
Кроме того, в ночь на понедельник, 30 октября, на Московском скоростном диаметре в районе Северо-Восточной хорды один автомобиль врезался в машину отечественной марки. Из-за этого один из авто загорелся.
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