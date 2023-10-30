30 октября, 20:33Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на ТТК в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в районе дома 6 по улице Верземнеке. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Отмечается, что движение затруднено в сторону проспекта Мира. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.
В сообщении подчеркнули, что на месте работают оперативные службы.
Ранее ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в столице на Люблинской улице, в районе дома 86. Движение было затруднено в сторону области.
До этого три человека получили травмы при столкновении автобуса, грузовика и двух легковых машин в Воронеже. Сотрудники регионального управления МВД начали проверку.
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