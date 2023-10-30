Несколько автомобилей столкнулись на ТТК в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в районе дома 6 по улице Верземнеке. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что движение затруднено в сторону проспекта Мира. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

В сообщении подчеркнули, что на месте работают оперативные службы.

Ранее ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в столице на Люблинской улице, в районе дома 86. Движение было затруднено в сторону области.

До этого три человека получили травмы при столкновении автобуса, грузовика и двух легковых машин в Воронеже. Сотрудники регионального управления МВД начали проверку.

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